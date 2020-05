Raphaël Guden will sich in Dansenberg zum Leader entwickeln. Das 19-jährige Handballtalent aus Berchem spielt von August an in der dritten deutschen Liga.

Handballer Guden: "Ich will Profi werden"

Für Raphaël Guden ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen: Der 19-jährige Handballnationalspieler wird seinen Sport nächste Saison in Deutschland betreiben. Zunächst steht aber in den kommenden Wochen der Schulabschluss in Luxemburg für den ehemaligen Berchemer Spieler bevor. Raphaël Guden, seit Montag drücken Sie im Sportlycée wieder die Schulbank als Premièresschüler: Wie haben Sie die Rückkehr nach wochenlanger Pause erlebt? Vor allem an die Kurse um 8 Uhr musste ich mich wieder gewöhnen ...