Handballer Barkow: "Wir haben Respekt"

Am Samstag lautet das Spitzenspiel in der Handball-Titelgruppe Red Boys gegen Esch. Moritz Barkow ist sich der Bedeutung des Duells bewusst.

Moritz Barkow spielt seit dieser Saison beim HB Esch. Vor einigen Wochen holte der Kreisläufer, der zuvor in der 1. und 2. Bundesliga auflief, den Pokalsieg. In der Meisterschaft sieht es für Barkow und Co. ebenfalls gut aus. Am Samstag steht die Begegnung mit dem Tabellendritten Red Boys an: "Das ist immer ein interessantes Duell. Wir haben Respekt vor der Aufgabe. Dennoch spielen wir auf Sieg", so der 30-Jährige in den Tipps zu den Spielen des Wochenendes.