Handballer aus Käerjeng siegen problemlos

Joe TURMES In der höchsten Handballklasse der Männer ist Käerjeng seiner Favoritenrolle vollauf gerecht geworden.

In der höchsten Handballklasse der Männer wurde am Samstag der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Es standen zwei Nachholspiele an. Wegen der Corona-Maßnahmen der Regierung wurde ohne Zuschauer gespielt.

Favorit HB Käerjeng setzte sich mit 34:18 gegen Standard durch. Tabellenschlusslicht Schifflingen ging zum ersten Mal in dieser Saison nicht leer aus und erzielte ein 25:25-Unentschieden gegen Diekirch.

Bei den Frauen überraschte Düdelingen Tabellenführer Käerjeng und siegte mit 21:17. Bettemburg und der HB Esch teilten die Punkte (16:16), während Standard gegen Museldall chancenlos war (11:38).

Vor den Begegnungen hatten sich die Teams Corona-Schnelltests unterzogen.

