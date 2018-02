von Andrea Wimmer



Es war ein ganz besonderer Spielplatz. Als Kim und Joy Wirtz kleine Kinder waren, hatten sie in der Düdelinger Sporthalle jede Menge Spaß. „Es war immer lustig dort. Wir kannten jeden in der Halle. Sie war wie ein Zuhause“, sagt Kim Wirtz über die Zeit, in der alles begann. Mutter Nadine, selbst Handballspielerin und –trainerin, nahm ihre Töchter immer mit. Die beiden fanden das toll – und ihre Begeisterung für den Sport ist immer noch da.



Aus den spaßigen Anfängen wurde eine echte Erfolgsgeschichte ...