Tommy Wirtz macht den nächsten Schritt in seiner Handballkarriere: Der 27-Jährige spielt in der Saison 2020/2021 in der zweiten deutschen Liga.

Handball: Wirtz wechselt in die 2. Bundesliga

David THINNES Tommy Wirtz macht den nächsten Schritt in seiner Handballkarriere: Der 27-Jährige spielt in der Saison 2020/2021 in der zweiten deutschen Liga.

Tommy Wirtz wird Handballprofi: Der 27-Jährige wechselt zur kommenden Saison in die 2. Bundesliga zur DJK Rimpar Wölfe. Bislang spielte der Nationalspieler in der 3. Liga für die HG Saarlouis.

2019 war der ehemalige Düdelinger Spieler ins Saarland gewechselt. Beide Vereine teilten den Wechsel am Mittwoch mit.

Wirtz: "Handball ist die Nummer 1" Am Samstag bestritt Tommy Wirtz sein erstes offizielles Spiel für Saarlouis gegen die Rhein-Neckar-Löwen: "Unvergessliche Erinnerungen".

"Als Kind habe ich davon geträumt. Jetzt war ich schon überrascht, dass ich als Luxemburger ein Angebot erhalten habe. Aber ich freue mich riesig, mich in dieser Liga beweisen zu können", sagte der Linksaußen, der einen Vertrag von einem Jahr plus Option unterschrieben hat, dem "Luxemburger Wort".

Rimpar steht in der 2. Bundesliga aktuell auf Rang sieben, fünf Punkte hinter einem Aufstiegsrang. Die Wölfe tragen ihre Heimspiele in der s.oliver-Arena in Würzburg aus.