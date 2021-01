Die Sportverbände planen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Auch die Handballer wissen nun genau, wie es weitergeht.

Handball: Wiederaufnahme am 6. Februar

Daniel WAMPACH Die Sportverbände planen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Auch die Handballer wissen nun genau, wie es weitergeht.

Der Luxemburger Handballverband hat einen Fahrplan erstellt, wie es mit den nationalen Wettbewerben nach der Corona-Zwangspause weitergehen soll.

Die Meisterschaft wird in der Axa League der Männer und Frauen am 6. Februar wieder aufgenommen. Nur noch die Spiele der Hinrunde werden ausgetragen, bevor es in die Play-offs geht.

50.000 Schnelltests für Mannschaftssportler In den großen Mannschaftssportarten geht der Spielbetrieb demnächst weiter. Dabei werden Covid-Schnelltests zum Einsatz kommen.

Diese beginnen bei den Männern am 6. März, die Frauen legen bereits zwischen dem 2. und 4. März los. Die Viertelfinals im Pokal sind für das Wochenende des 27./28. Februars geplant.

In den unteren Ligen und den Jugendkategorien ist zurzeit angesichts der Corona-Beschränkungen keine Wiederaufnahme des Spielbetriebs möglich.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.