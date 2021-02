Die Handballteams wissen, wann sie sich in der entscheidenden Saisonphase auf welchen Gegner einstellen müssen.

Handball: Spielplan für Titelgruppe steht

Daniel WAMPACH Die Handballteams wissen, wann sie sich in der entscheidenden Saisonphase auf welchen Gegner einstellen müssen.

Der Handballverband hat die Begegnungen für die Titelgruppen sowie für die Auf- und Abstiegsgruppen in der Axa League der Männer und Frauen festgelegt, allerdings noch nicht genau terminiert.

Bei den Männern beginnt die Titelgruppe am Wochenende des 5. bis 7. März. Allerdings muss ein Teilnehmer noch ermittelt werden: Am Samstag spielen Mersch und Standard um den letzten Platz in der Titelgruppe.

Eric Schroeder: Ein Ex-Nationalspieler wird Schiedsrichter Eric Schroeder beendet nach dieser Saison seine Karriere. Auf dem Spielfeld wird der ehemalige Handball-Nationalspieler künftig nur noch als Schiedsrichter stehen.

In der Auf- und Abstiegsgruppe wird ebenfalls zuerst am Wochenende vom 5. bis 7. März gespielt. Bartringen und Rümelingen hoffen darauf, sich für die kommende Saison einen Platz in der Axa League zu sichern.

Die Titelgruppe der Frauen beginnt ein paar Tage früher, und zwar zwischen dem 2. und 4. März. Die Auf- und Abstiegsgruppe ist für dasselbe Wochenende terminiert wie bei den Männern. Dort spielen Mersch und Redingen um den Aufstieg mit.

Programm des ersten Spieltags MÄNNER - Titelgruppe

Red Boys - Düdelingen

Käerjeng - Berchem

Esch - Mersch/Standard Auf- und Abstiegsgruppe Diekirch - Rümelingen

Schifflingen - Petingen

Mersch/Standard - Bartringen FRAUEN - Titelgruppe Düdelingen - Red Boys

Käerjeng - Museldall

Diekirch - Esch Auf- und Abstiegsgruppe Standard - Bettemburg

Mersch - Redingen

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.