Die Differdinger Handballer scheiden aus dem europäischen Challenge-Cup aus. Eine starke Leistung im Rückspiel vor eigener Kulisse gegen Prag ist nicht genug.

Handball: Sieg reicht Red Boys nicht

Dank einer klaren Leistungssteigerung haben die Red Boys im Challenge-Cup-Rückspiel gegen Dukla Prag mit 32:29 die Oberhand behalten. Trotz dieses Erfolges sind die Differdinger im Achtelfinale ausgeschieden. Die Hypothek aus dem Hinspiel war einfach zu groß.

Im Rückspiel boten die Red Boys mit Abstrichen einer Phase in der ersten Hälfte die erhoffte Reaktion und überzeugten mit gutem Handball. Auch wenn die Gäste bis zur 20.' ihr Können unter Beweis stellten, waren die Differdinger in der Lage, konsequent zum Abschluss zu kommen. Hätte Moldrup - wie auch Hotton im zweiten Durchgang - im Tor einen guten Tag erwischt, hätte das Team sogar bereits zur Pause in Führung liegen können.

Diese Führung rissen die Red Boys schließlich nach der Pause an sich. So lag das Team von Trainer Sylvain Brosse phasenweise mit fünf Treffern vorne und zeigte im Angriff interessante Varianten. Auch in der Deckung gingen die Differdinger wirkungsvoll zu Werke und schafften es so, am Ende ihren Vorsprung mit drei Toren über die Zeit zu retten. Dieser Erfolg könnte den Red Boys das nötige Selbstvertrauen für das Final Four im Pokal geben.