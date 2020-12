Der Handballverband FLH hat die Daten für die Wiederaufnahme ihrer Wettbewerbe bestimmt. Außerdem spielen auch 2021/2022 zehn Teams in der Axa League der Männer.

Handball: Restart am 30. Januar

Der Handballverband FLH hat auf die Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 15. Januar 2021 reagiert und einen neuen Plan für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe aufgestellt.

Bekanntlich wird es keine Rückrunde geben, direkt nach der Hinrunde beginnt die Titelgruppe in der Axa League. Allerdings müssen auch noch einige Hinrundenspiele nachgeholt werden - dies muss bei den Männern zwischen dem 30. Januar und 17. Februar passieren. Am 20. Februar soll dann der neunte und letzte Spieltag der Hinrunde stattfinden. Am 6. März fällt der Startschuss zur Titelgruppe.

Sollte es am Ende punktgleiche Teams in der Tabelle geben, werden die Bewertungskriterien, die darüber entscheiden, welche Mannschaft denn nun vorne ist, nur auf die Titelgruppe beziehungsweise auf die Auf- oder Abstiegsgruppe angewendet.

Schnelltests für die Axa League

Bei den Frauen soll die Axa League am 6. Februar wieder starten. Dort stehen noch zwei Spieltage der Hinrunde aus. Die Titelgruppe soll am 3. März starten. Auch in den zweiten Ligen ist der 6. Februar das Stichdatum für Nachholspiele, am 13. Februar soll die Meisterschaft dann mit den noch ausstehenden Spieltagen weiterlaufen.

Die Viertelfinals der Coupe de Luxembourg sollen am Wochenende des 27./28. Februars ausgespielt werden. Das Final Four findet vom 28. April bis zum 2. Mai statt. Außerdem teilte die FLH mit, dass voraussichtlich von Februar an Corona-Schnelltests in der Axa League zum Einsatz kommen sollen.

Die Vereine haben in einem Referendum dafür gestimmt, dass die Mannschaften mit der Hälfte der gewonnenen Punkte aus der Hinrunde in die Titelgruppe starten. Außerdem haben sie sich dafür ausgesprochen, dass bei den Männern auch kommende Saison mit zehn Mannschaften in der Axa League gespielt wird.

