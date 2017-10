Im Hinspiel in der zweiten Runde des EHF-Challenge-Cups haben sich die Red Boys aus Differdingen eine gute Ausgangsposition für das in einer Woche in Litauen stattfindende Rückspiel gesichert. Das Team von Neu-Coach Brestovac gewann gegen die Litauer von Kauno KTU Kaunas mit 32:26.

Von Lutz Schinköth

Kaunas überraschte zunächst mit einer offensiven Deckung und guten Tempogegenstössen, doch nach etwa zehn Minuten fanden die Red Boys fast in ihr gewohntes Spiel. In doppelter Ueberzahl kam Differdingen kurzzeitig zu einem Zwei-Tore-Vorteil, doch Missverständnisse und ungenaue Abschlüsse liessen Kaunas wieder ausgleichen – 8:8 (18.`). Das Halbzeitergebnis von 14:12 für die Luxemburger liess für den zweiten Durchgang hoffen.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Red Boys das Tempo merklich und kamen über den jetzt über sich hinauswachsneden Knez und den treffsicheren Kratovic zu mehr Stabilität in ihren Offensivaktionen. Weil sich nicht nur Torwart Jokanovic, sondern das gesamte Team steigerten, wurde es zwischenzeitlich sogar deutlich. Neun Einheiten warfen die Differdinger heraus, doch am Ende blieb es bei einem verdienten 32:26, das den Red Boys für das Rückspiel in einer Woche eine mehr als reelle Chance aufs Weiterkommen sichert.

Red Boys - Kauno KTU Kaunas 32:26 (14:12)

RED BOYS: Jokanovic und Mauruschatt (bei 1 Siebenmeter) im Tor, Rezic (2), Knez (5), Manderscheid, Alen Zekan, Kratovic (14/7), Faber, Georgievski, Aldin Zekan (4), D. Scheid (3), M. Scheid (1), Podvrsic (3), Rusia, Elting.

KAUNAS: Poziavicius (1.- 30.`) und Pocius (ab 31.`) im Tor, Grigas (9/3), Urbas, Kudakas, Jankauskas (6/3), Repecka, Lazauskas (3), Kazakevicius, Juozaitis (5), Stankunas (1), Juodele, Balciunas (2), Butkus.

Zeitstrafen: Rezic, Aldin Zekan (Red Boys), Lazauskas, Juodele, Stankunas (2), Grigas (Kaunas).

Siebenmeter: Red Boys 7/8, Kaunas 6/6.

Zwischenstände: 5' 1:2, 10' 3:3, 15' 6:5, 20' 9:7, 25' 11:9, 35' 18:14, 40' 21:16, 45' 24:20, 50' 28:21, 55' 30:22.

Besondere Vorkommnisse: Red Boys in Bestbesetzung, Podvrsic musste nach groben Foul in der 47.` mehrere Minuten behandelt werden.

Maximaler Vorsprung: Red Boys +9, Kaunas +2.

Schiedsrichter: Beqiri, Krasniqi (KOS).

Zuschauer: 335 zahlende.