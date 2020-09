Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigen die Red Boys ein anderes Gesicht und bezwingen den HB Düdelingen.

Handball: Red Boys melden sich zurück

Die Red Boys haben nach der Niederlage gegen Berchem eine Reaktion gezeigt und am vierten Spieltag der höchsten Spielklasse mit 37:30 gegen den HB Düdelingen gewonnen. Die Differdinger mussten einiges investieren, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Vor der Pause sah es für die Gastgeber nicht gut aus aus. Düdelingen lag gegen Ende der ersten Hälfte mit 18:13 in Führung. Ilic war unaufhaltsam und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Treffer auf seinem Konto.

Der HB Düdelingen und Dan Mauruschatt überzeugen nur vor der Pause. Foto: Christian Kemp

In der zweiten Hälfte legten die Red Boys in der Deckung einen Zahn zu und schafften es, die Partie an sich zu reißen. Nach 38 Minuten ging man zum ersten Mal in Führung (21:20).

Fortan gaben die Differdinger den Ton ab. Ilic traf nur noch zwei Mal und der HBD hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Die zweite Hälfte ging mit 23:12 an die Red Boys.

Standard siegt bei Rückkehr

Der durch die Corona-Krise arg gebeutelte HC Standard hat sein erstes Meisterschaftsspiel gegen Diekirch mit 24:16 gewonnen. Der Aufsteiger war von Beginn an tonangebend und lag bereits zur Pause gegen einen desaströses Gegner mit 12:5 in Führung.

Zwar kamen die Gäste in der zweiten Hälfte auf zwei Treffer heran (13:15), doch sieben Tore in Folge für den Standard sicherten die beiden ersten Punkte in der höchsten Spielklasse.

Die übrigen drei Partien fielen der Corona-Pandemie zum Opfer.

