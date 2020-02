Die Red Boys haben das Achtelfinal-Hinspiel des Challenge-Cups deutlich verloren. In Prag gerieten die Differdinger in der zweiten Halbzeit unter die Räder.

Handball: Red Boys kassieren deutliche Hinspielniederlage

Bob HEMMEN Die Red Boys haben das Achtelfinal-Hinspiel des Challenge-Cups deutlich verloren. In Prag gerieten die Differdinger in der zweiten Halbzeit unter die Räder.

Als die Red Boys nach Prag gereist sind, wollten die Differdinger im Achtelfinal-Hinspiel des Challenge-Cups ein gutes Resultat erzielen, um nächste Woche noch eine Chance zu haben. Dies ist den Red Boys am Sonntag bei der 24:37-Niederlage gegen Dukla Prag nicht gelungen.

Dabei präsentierten sich die Gäste im ersten Durchgang noch phasenweise auf Augenhöhe. Als beide Teams in die Kabine gingen, führte Dukla mit 18:14. Danach drehten die Tschechen jedoch auf und ließen Meis und Co. keine Chance mehr. Das Rückspiel findet am Samstag (18 Uhr) in Oberkorn statt.

