(ms) - HB Düdelingen, Berchem und Red Boys heißt das Trio, das auf den ersten drei Positionen in die Titelgruppe startet. Während der HBD und Berchem logische und souveräne Siege gegen Petingen (34:27) bzw. Diekirch (44:24) einfuhren, hatten auch die Red Boys keine große Mühe, sich gegen den HB Esch durchzusetzen. Am Ende behielten die Differdinger deutlich mit 31:24 die Oberhand. Die Gäste boten während rund 25 Minuten Paroli, um dann minütlich abzubauen.

Neben den Ausfällen konnte der HB Esch auch die vielen Wehwehchen vieler Leistungsträger wie Bock, Pulli oder auch Vasilakis nicht kompensieren. Dies zeigte sich vor allem im Angriff, wo man gegen die starke Deckung der Red Boys kaum richtig zur Entfaltung kam. Es fehlte an Tempo und so hatten die Hausherren leichtes Spiel. Auch in der Offensive überzeugten die Differdinger diesmal als Kollektiv und fuhren einen am Ende völlig ungefährdeten Sieg ein.