Handball: Petingen hadert mit Verletzungspech

Im Kampf um die Handball-Titelgruppe steht Petingen bereits früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand. Trainer Bob Colovic glaubt an die Wende.

Petingens Handballer hatten vor dieser Saison ein großes Ziel: Am Ende der Normalrunde sollte Platz sechs und die damit verbundene Teilnahme an der Titelgruppe zu Buche stehen. Doch bereits nach fünf Spieltagen ist dieses Ziel in großer Gefahr, denn es läuft alles andere als nach Plan.

Da es in dieser Spielzeit quasi zwei Meisterschaften in der höchsten Spielklasse gibt, hinkt Petingen den eigenen Erwartungen mit nur einem Punkt auf dem Konto hinterher ...