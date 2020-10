Handball: Neues Mitglied im Konzert der Großen

Standard ist die Überraschungsmannschaft der Handballsaison. Der Aufsteiger ist auf dem besten Weg, sich für die Titelgruppe der Männer zu qualifizieren.

Keine Zeit zum Verschnaufen gibt es für die Handballteams in der AXA League. Bereits am Dienstagabend stehen zwei Partien des siebten Spieltags auf dem Programm, der sich bis Donnerstag in die Länge zieht. Durch die diversen Ausfälle, bedingt durch die Corona-Krise, gibt die Tabelle der höchsten Spielklasse kein komplettes Bild ab. Doch es sind klare Tendenzen zu erkennen.

Wie nicht anders vorauszusehen war, geben die Red Boys und HB Esch den Ton an ...