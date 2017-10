(ms) - Der wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurückgekehrte Sacha Pulli muss sein Comeback verschieben. Der Spieler des HB Esch zog sich im Vereinstraining eine Zerrung zu, die einen Einsatz im Testspiel gegen Griechenland am Sonntag sowie in der WM-Qualifikation in der kommenden Woche gegen Finnland und in der Slowakei unmöglich macht.