Das Handball-Nationalteam der Frauen misst sich in der EM-Qualifikation mit Portugal, Kosovo und Zypern.

Handball-Nationalteam der Frauen trifft auf Portugal

Andrea WIMMER Das Handball-Nationalteam der Frauen misst sich in der EM-Qualifikation mit Portugal, Kosovo und Zypern.

Die drei Gegner für Luxemburgs Handballnationalmannschaft der Frauen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 stehen fest. Das FLH-Team trifft auf Portugal, Kosovo und Zypern. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch am Sitz des Europäischen Verbandes EHF in Wien.

Die Luxemburger Nationalmannschaft ist eines von elf Teams, die in der ersten Qualifikationsphase um drei Plätze in der nächsten Runde kämpfen. Die erste Phase soll in Turnierform vom 3. bis zum 6. Juni 2021 stattfinden. Die EM in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro ist im Dezember 2022 vorgesehen.

Ab Freitag in der Coque im Einsatz

Für die Luxemburger Frauen-Nationalmannschaft, die erst 2017 wieder neu gegründet wurde, stehen damit im aktuellen Kalenderjahr gleich zwei große Bewährungsproben auf dem Programm. Zunächst bestreitet das Team von Trainer Adrian Stot an diesem Freitag, Samstag und Sonntag die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Dezember 2021 in Spanien. In der Coque in Kirchberg trifft Luxemburg auf Israel, die Ukraine und die Slowakei.

Das Turnier war coronabedingt vom vergangenen Dezember auf dieses Frühjahr verschoben worden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.