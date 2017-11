(dat/TR) - Am Mittwochabend stand in Oberkorn die Nachholpartie des vierten Spieltags in der Handball-Nationaldivision an. Red Boys hatte den direkten Tabellennachbarn aus Berchem zu Besuch und wollte mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Am Ende gab es ein 32:32.

Die Gastgeber begannen stark, vor allem durch sechs Tore von Knez in 15'. Doch zur Pause stand es dann 16:16. Die zweite Halbzeit war bis zur 42.' ausgeglichen, ehe die Gäste mit fünf Toren davon zogen. Daniel Schied sorgte kurz vor Schluss für den 32:32-Ausgleich.