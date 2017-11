(mz) - Die Red Boys zeigten am Samstagabend in Esch eine wahre Meisterleistung und besiegten den HB Esch mit 31:27. Vor allem in der ersten Hälfte zogen sie dem Gastgeber den Zahn und beim Stand von 18:9 aus Sicht der Red Boys war die Vorentscheidung zur Pause bereits gefallen.



Esch fand nie Zugang zur Begegnung und nahm den Kampf in diesem Spitzenspiel zu keinem Zeitpunkt an. Doch trotz dieser teils katastrophalen Leistung und auch eines zwischenzeitlichen Zwölf-Tore-Rückstands, bündelten die Hausherren ab Mitte der zweiten Hälfte noch einmal all ihre Kräfte und konnten den Rückstand Tor um Tor verkürzen. Allerdings sollten die Red Boys ihren Vorsprung bis zum Schluss verwalten.

Der Garant für den verdienten Erfolg der Gäste war eine kompakte und sehr agile Abwehrleistung, gegen die der Gastgeber kaum Lösungen parat hatte. Im Angriff agierten die Red Boys ebenfalls sehr clever, wobei es der HB Esch den Gästen phasenweise auch recht einfach machte.