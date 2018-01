(ms) - Der HB Düdelingen hat am Samstagabend mit Bravour die Tabellenführung verteidigt. Gegen die Red Boys fuhr der HBD einen völlig ungefährdeten 38:26-Sieg ein und bestach mit einer ganz souveränen Vorstellung.



Gegen die überragende Düdelinger Abwehr gab es für die Gäste, die über weite Strecken viel zu nahe an der Deckung standen und teils ideenlos agierten, kaum erfolgreiche Abschlüsse. Auch im Kollektivspiel hatten die Red Boys gegen den HBD klar das Nachsehen und so unterstrich das Team von Trainer Nikola Malesevic, dass man derzeit völlig zu Recht an der Tabellenspitze steht.

Düdelingen war in allen Belangen überlegen und gewann auch in dieser Höhe völlig verdient. Die Red Boys waren an diesem Spieltag definitiv kein Gradmesser.



Der HB Esch löste seine Pflichtaufgabe in Petingen nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erst mit Mühe nach der Pause und ist nun erster Verfolger des HBD. Die Red Boys wurden in der Tabelle auch von Berchem eingefangen, das bereits am Freitag gegen Käerjeng knapp mit 34:32 die Oberhand behielt. Den ersten Saisonsieg feierte Diekirch, das sich überraschend deutlich mit 31:18 gegen Schifflingen durchsetzte.