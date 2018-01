(jg) - Zum Auftakt des 13. Spieltags in der Handball-Meisterschaft hat sich der Tabellenführer HB Düdelingen bei seinem direkten Verfolger HB Esch behauptet. In einem packenden Duell, welches mit hoher Intensität geführt wurde, setzten sich die Gäste erst in der Schlussphase ab und durften letztendlich einen knappen 28:26-Sieg bejubeln. Zur Pause hatte es zwischen den beiden Topteams noch 14:14 Unentschieden gestanden. In der Tabelle trennen nun drei Punkte (HBD 22, Esch 19) die beiden Mannschaften.



Außerdem ließ Berchem am Dienstagabend nichts in Schifflingen anbrennen (28:41). Am Mittwochabend kommt es um 20.30 Uhr noch zu den Duellen zwischen Käerjeng und Diekirch, sowie den Red Boys und Petingen.