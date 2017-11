(ms) - Am sechsten Spieltag ist der Spannungsfaktor in der Handball-Meisterschaft um einiges gestiegen. Der HB Düdelingen hat das Spitzenspiel gegen den HB Esch mit 24:23 für sich entschieden. Damit hat der HBD punktemäßig mit dem Meister gleichgezogen und auch Berchem hat bei einem Spiel weniger lediglich zwei Minuspunkte auf dem Konto.



In Düdelingen sahen die rund 500 Zuschauer eine spannende Partie, in der die Gastgeber am Ende den längeren Atem hatten. Der HB Esch hatte bis zur 20. Minute die Vorteile auf seiner Seite, ehe der HBD das Kommando übernahm. Bei den Eschern war es nach dem Seitenwechsel offensichtlich, dass man die hochkarätigen Ausfälle gegen einen Gegner auf Augenhöhe nicht problemlos kompensieren kann. Zudem war der angeschlagene Pulli nicht in Bestform. So übernahm Düdelingen nach der Pause definitiv das Kommando, arbeitete aggressiv in der Deckung und wartete geduldig auf seine Chance im Angriff. Den Ausfall von Hoffmann konnte man weitestgehend kompensieren und so behielt man in der spannenden und hektischen Schlussphase einen kühlen Kopf. So war der knappe 24:23-Sieg verdient.

Berchem hat Mühe



In den übrigen Partien gab es ausschließlich Favoritensiege, auch wenn die Resultate zum Teil knapper als erwartet ausfielen. Nur der HB Käerjeng gewann auch in der Höhe standesgemäß mit 37:22 in Diekirch. Viel mehr Mühe hatte dagegen Berchem gegen Schifflingen. Die Gäste waren über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner und stellten Berchem vor einige Probleme. Erst in der Schlussphase konnte der Favorit den 36:30-Sieg sichern.



In einer torreichen Begegnung setzten sich die Red Boys mit 40:35 in Petingen durch. Den Grundstein zu den zwei Punkten legten die Differdinger in der ersten Hälfte, in der man sich eine Sieben-Tore-Führung herausspielte. In der zweiten Halbzeit war es dagegen ein Duell auf Augenhöhe, in dem Petingen bis auf vier Treffer verkürzen konnte.