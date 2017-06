(jot) - Luxemburg ist als Gruppenerster ins Viertelfinale des "Emerging Nations Championship" eingezogen. Am Mittwoch feierten Muller und Co. einen 37:30-Erfolg gegen Großbritannien. Zur Halbzeit lag man mit 20:11 in Führung.

Als bester Spieler wurde Muller ausgezeichnet.



Im Viertelfinale geht es nun gegen Kosovo. Die ersten drei Nationen des Wettbewerbs qualifizieren sich für die zweite Qualifikationsrunde zur EM 2020.