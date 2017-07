(LuS) - Die nationale Handball-Meisterschaft wird in der kommenden Saison nicht mehr Sales-Lentz-League heißen: Auf dem Kongress des Verbandes wurde mitgeteilt, dass ein neuer Sponsor gefunden wurde.Der Nachfolger von Sales Lentz ist bereits gefunden: Dieser wird in einer Pressekonferenz in der kommenden Woche offiziell vorgestellt.

Beim FLH-Kongress in Esch/Lallingen wurde unter anderem die finanzielle Lage diskutiert. Laut René Krack, Vorsitzendem der Finanzkommission, habe sich die Lage deutlich verbessert. So belaufen sich die Einsparungen auf 58.000 Euro, der Schuldsaldo wurde um 100.000 Euro reduziert. Krack führte aus, dass der Verband auf einem guten Weg sei, seine Finanzen weiter zu sanieren. Das Budget für 2017 sieht weitere Einsparungen in Höhe von etwa 60.000 Euro vor.



Neu in den FLH-Vorstand wurde Sandra Kaysen vom HC Berchem gewählt.