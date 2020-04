Die höchste Handballklasse der Männer wird um zwei Mannschaften erweitert. Dies haben die Vereine in einem Referendum beschlossen.

Handball-Liga der Männer wird aufgestockt

In der Sales-Lentz League der Männer werden in der kommenden Saison zehn und nicht mehr wie bislang acht Teams spielen. Dies haben die Vereine in einer Abstimmung entschieden. Neun Clubs (37 Stimmen) waren für eine Liga mit zehn Mannschaften, sechs Vereine (25 Stimmen) dagegen.

Standard und Mersch steigen damit in die höchste Klasse auf. Der Verwaltungsrat des Handballverbands will nun einige Meisterschaftsformate ausarbeiten, die er anschließend mit den Vereinen diskutieren wird.

