David Milicevic ist Käerjengs letzter Neuzugang für die kommende Saison.

Foto: HB Käerjeng

(jan) - HB Käerjeng hat als letzte Amtshandlung auf dem Transfermarkt einen Rückraumspieler verpflichtet. Wie der luxemburgische Handball-Erstligist am Freitag mitteilte, wechselt der Kroate David Milicevic von HC Zamet Rijeka (CRO) ins Großherzogtum.

Der 25-jährige Rechtshänder bringt bei 1,95 m Körpergröße 95 kg auf die Waage und hat für zwei Jahre bei Käerjeng unterschrieben. Vor seiner Zeit in der Heimat war er unter anderem in Weißrussland (Bjelovar), Bulgarien (Brest) und Frankreich (Chambéry) am Ball. Auch im EHF-Cup war er bereits aktiv.

Die Luxemburger Handballteams starten Ende September in die neue Spielzeit.