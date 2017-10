(jan) - Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel in der WM-Qualifikation verloren. Das Team von Trainer Maik Handschke kassierte am Sonntag in der Slowakei eine deftige Klatsche. Nach 60 gespielten Minuten stand es 36:19 für die Hausherren.

Bereits zur Pause bahnte sich vor 1 300 Zuschauern in Povazska Bystrica die deutliche Niederlage an, als die FLH-Auswahl in der ersten Halbzeit lediglich sechs Treffer erzielte, der Gegner hingegen 19 Mal traf. Ebenfalls bemerkenswert: Kein Luxemburger Spieler erzielte mehr als drei Tore.

Am Freitag, dem 3. November, tritt Luxemburg im dritten Gruppenspiel zu Hause auf Russland.