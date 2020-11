Die FLH hat entschieden, wie es nach der Pause weitergeht. In der Handballmeisterschaft wird es keine Rückrunde geben. Die Titelgruppe beginnt im Februar.

Handball: Keine Rückrunde in der Meisterschaft

David THINNES

Keine Rückrunde, Titelgruppe ab Anfang Februar, Final Four im Pokal Ende April bis Anfang Mai: Der nationale Handballverband hat entschieden, wie es in der Meisterschaft weitergehen wird.

2020 werden bekanntlich keine Spiele mehr stattfinden. Der neunte und letzte Spieltag der Hinrunde der Männer findet am Wochenende des 23./24. Januar 2021 statt. In der Axa League der Frauen finden am 9./10. und 16./17. Januar noch zwei Spieltage statt. Die Nachholspiele der Männer und Frauen müssen bis zum 23. Januar ausgetragen werden. Auch in der Promotion wird keine Rückrunde ausgetragen.

Die Titelgruppe beginnt Anfang Februar und somit einen Monat früher als geplant. Das Final Four im Pokal wurde auf den 28. April bis 2. Mai terminiert. Laut FLH-Verwaltungsrat kann die Saison bis Juni verlängert werden.

Die Vereine haben nun in einem Referendum die Wahl, mit wie viel Punkten die Teams in die Titelgruppe starten sollen und ob 2021/2022 acht oder zehn Mannschaften in der Axa League der Männer antreten.



