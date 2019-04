Der Sieg von Pokalsieger Esch bei Handball Käerjeng bleibt bestehen. In einem Statement stuft das unterlegene Heimteam die Debatte um Statuten als Spitzfindigkeit ein.

Handball: Käerjeng beendet Regeldiskussion

Die Regeldebatte rund um das Handballspiel zwischen Esch und Käerjeng ist keine mehr. Wie der Club aus Niederkerschen via Facebook mitteilt, bleibt der 29:24-Erfolg des Pokalsiegers bestehen: "Die Spieler und das Komitee des Handball Käerjeng distanzieren sich von der ganzen Statutendiskussion und den Spitzfindigkeiten und gratulieren dem Handball Esch für seinen sportlichen Sieg auf dem Feld."

Die Wertung des Escher Sieges wurde in der Öffentlichkeit in Frage gestellt, weil der Einsatz dreier Nachwuchsspieler in der ersten und zweiten Männermannschaft nach genauem Wortlaut der FLH-Statuten zumindest fragwürdig erschien.

Verbands-Generalsekretär Christian Schmitt hatte die Debatte bereits am Montag gegenüber dem "Luxemburger Wort" entschärft: "Diese Regel wurde vor zwei Jahren mit Zustimmung der Vereine eingeführt, um Jugendspielern die Möglichkeit zu bieten, Spielpraxis in der B-Mannschaft zu sammeln, falls es im Club keine U21 gibt." Trotzdem muss die FLH bezüglich der Formulierung der Vorgaben wohl Klarheit schaffen.

Damit bleibt der HB Esch klar auf Meisterschaftskurs. Mit fünf Punkten Vorspung in der Titelgruppe auf den ersten Verfolger Käerjeng ist dem Team von Trainer André Gulbicki das Doublé wohl kaum noch zu nehmen.