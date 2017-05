(DW) - In den vergangenen Tagen hat Yann Hoffmann sich die Entscheidung gut überlegt. Nach den Gerüchten der vergangenen Tage ist der Wechsel des Handballers aus Differdingen ins Ausland nun perfekt.

Der 23-Jährige verlässt die Red Boys in Richtung Braunschweig und wird demnach in der kommenden Saison in der dritten deutschen Liga auflaufen. Hoffmann hat einen Einjahresvertrag beim Club unterschrieben, der die Meisterschaft in dieser Saison als Zwölfter in der dritten Liga Nord abgeschlossen hat.