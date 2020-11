Das Frauenteam des HB Käerjeng musste im Europapokal die Überlegenheit von Slavia Prag anerkennen.

Handball: HB Käerjeng ausgeschieden

David THINNES

Der Europapokal-Wettbewerb ist für das Frauenteam des HB Käerjeng beendet: In der dritten Runde des European-Cup schied das Team von Trainer Zoran Radojevic nach den beiden Spielen in Luxemburg aus.

Die Entscheidung war bereits im Hinspiel am Samstag gefallen: 21:37 lautete das Ergebnis.

Am Sonntag folgte dann eine zweite Niederlage. Beim 19:25 zeigten Jenny Zuk und Co. jedoch eine bessere Leistung und schnupperten zeitweise sogar an einem Sieg. Beste Torschützin am Sonntag war Zuk mit fünf Treffern.

