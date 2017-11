(jot) - Der HB Esch hat in der Handballmeisterschaft ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Burger verwies Berchem mit 30:27 in die Schranken. Zur Halbzeit lag die Lokalmannschaft bereits mit 17:12 in Führung.



Nach der 23:24-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den HB Düdelingen meldeten sich die ersatzgeschwächten Escher stark zurück. Sie profitieren allerdings auch von einem schwachen Auftritt von Berchem. Die Gäste leisteten sich viele Fehler und agierten auch nicht immer als Kollektiv.

Es war bereits die dritte Niederlage von Berchem in dieser Saison gegen den HB Esch (zwei Niederlagen in der Meisterschaft und eine im Supercup).