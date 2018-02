(jot) - Der Luxemburger Handballverband FLH hat bekannt gegeben, wie es in der Titel- sowie in der Auf- und Abstiegsgruppe bei den Männern und bei den Frauen weitergeht.

In der Titelgruppe der Männer empfängt Spitzenreiter HB Düdelingen am ersten Spieltag (23. - 25. Februar) Außenseiter Petingen. Titelverteidiger HB Esch muss in Berchem antreten, während die Red Boys den HB Käerjeng empfangen.

Am letzten Spieltag der Titelgruppe (11. bis 13. Mai) könnte es unter Umständen zum entscheidenden Duell um den Titel kommen, wenn die beiden Meisterschaftskandidaten HB Düdelingen und Red Boys die Klingen kreuzen.

