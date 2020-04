Raphaël Guden spielt kommende Saison in der 3. Liga: Der Handballnationalspieler wechselt zum TuS Dansenberg.

Handball: Guden wechselt in die 3. Liga

David THINNES Raphaël Guden spielt kommende Saison in der 3. Liga: Der Handballnationalspieler wechselt zum TuS Dansenberg.

Der HC Berchem muss in der kommenden Saison auf einen Leistungsträger verzichten: Raphaël Guden wechselt in die 3. Liga zum TuS Dansenberg. Dort hat der 19-Jährige einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

Am Dienstag wurde die laufende Spielzeit in der 3. Liga abgesagt. Dansenberg lag in der Staffel Süd auf dem dritten Rang.

Den Wechsel ins Ausland hatte Guden bereits in einem LW-Interview Anfang Februar geäußert: „Ich würde gerne nach Deutschland gehen. Die Sprache fällt mir leichter und die Mentalität gefällt mir auch besser."



