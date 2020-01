In der WM-Qualifikation steigert sich das FLH-Team im zweiten Spiel, lässt beim 22:32 gegen Litauen aber wieder Präzision und Konstanz vermissen.

Handball: FLH-Team fehlt Präzision und Konstanz

Luxemburgs Handballnationalteam verliert auch das zweite Spiel in der WM-Qualifikation: Am Samstagabend verloren Tommy Wirtz und Co. mit 22:32 gegen Litauen.

"Wir haben uns in der ersten Halbzeit elf technische Fehler geleistet. Die Ursache der Niederlage ist klar. Wir haben nicht wegen der deutlichen Überlegenheit des Gegners verloren. Im Angriff kamen wir nie richtig zum Abschluss", resümiert FLH-Coach Nikola Malesevic.

Die Gastgeber steigerten sich im Vergleich zum 16:22 am Freitag gegen die Slowakei. Dennoch leistete sich die Mannschaft von Trainer Nikola Malesevic zu viele unnötige und eigentlich unerklärliche Ungenauigkeiten, die in zahlreichen Ballverlusten resultierten. Auch hundertprozentige Torchancen wurden wie am Freitag zu häufig nicht genutzt.

Besser klappte auf Luxemburger Seite das Konter- und Flügelspiel. Auch im Torhüterbereich konnte sich der Gastgeber nicht beklagen: Mika Herrmann bewahrte sein Team vor einem größeren Rückstand. Auch die Einstellung und der Wille stimmte erneut bei Luxemburg.



Bei Luxemburg verletzte sich zu Ende der ersten Halbzeit Max Kohl am Rücken und wurde danach nicht mehr eingesetzt.

Bester FLH-Torschütze war Tommy Wirtz mit zehn Treffern.

Bei Litauen machte der FLH-Abwehr vor allem immer wieder Aidenas Malasinskas mit seinen schnellen Richtungswechseln zu schaffen.

Am Sonntag (17.30 Uhr) bestreitet Luxemburg sein letztes Spiel in der WM-Qualifikation gegen Färöer.