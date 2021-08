Die Handball-Nationalmannschaft misst sich mit Belgien und kennt auch die WM-Qualifikationsgegner.

FLH-Auswahl steht vor interessanten Aufgaben

Bob HEMMEN

Luxemburg muss Belgien bezwingen, um an der Qualifikation zur EM 2024 teilnehmen zu dürfen. Wie die Auslosung am Donnerstag in Wien ergab, kommt es somit zum Nachbarschaftsduell. Das Hinspiel findet hierzulande statt, die zweite Partie dann in Belgien. Wann die Begegnungen ausgetragen werden, steht noch nicht fest.

Zudem erfuhr die FLH-Auswahl, gegen wen das Team in der WM-Qualifikation antreten muss. Lettland, Italien und Färöer heißen die Gegner. Wo und wann die Spiele der Gruppe vier stattfinden, ist ebenfalls noch unbekannt.

