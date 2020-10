Im Handball gab es im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg keine Überraschungen. Käerjeng wurde vor der Pause allerdings stark gefordert.

Handball: Favoritensiege im Pokal

Marc SCARPELLINI Im Handball gab es im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg keine Überraschungen. Käerjeng wurde vor der Pause allerdings stark gefordert.

Beim Tabellenführer der Promotion konnte der HB Käerjeng erst nach der Pause für klare Verhältnisse sorgen. Rümelingen nahm die Partie extrem ernst und zeigte in der ersten Hälfte eine hervorragende Leistung. Mit Spielern wie Radojevic, Kevin Auger oder Schockmel verfügt die Mannschaft über eine interessante Mischung und so lag man nach den ersten 30 Minuten mit 16:15 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel zog Käerjeng allerdings die Zügel an. Während bei den Gastgebern zunehmend die Kräfte schwanden, wurden Meis und Co. immer stärker und stellten die Verhältnisse gerade. Nach 35 Minuten ging Käerjeng erstmals in Führung und behauptete sich am Ende mit 37:25.

Spannende Partie in Bartringen

Sehr spannend ging es zwischen Bartringen und Mersch zu. In der regulären Spielzeit konnte sich kein Team Vorteile verschaffen und so zwang der Promotionsverein den Favoriten in die Verlängerung. Hier hatte Mersch den längeren Atem und setzte sich knapp mit 32:30 durch.

In den übrigen Duellen gab es die erwarteten Favoritensiege. Berchem ließ Bettemburg beim 65:15-Sieg nicht den Hauch einer Chance. Weniger deutlich setzten sich die Red Boys (40:25 in Redingen), Schifflingen (39:25 beim HB Museldall) und der HB Düdelingen (37:24 in Petingen) durch.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.