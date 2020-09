Das Abenteuer Europapokal ist für Esch beendet: Der Doublésieger verliert in der European League in Kassel gegen Winterthur.

Handball-Europapokal: Esch scheidet aus

David THINNES Das Abenteuer Europapokal ist für Esch beendet: Der Doublésieger verliert in der European League in Kassel gegen Winterthur.

Der HB Esch hatte sich eine Chance auf ein Weiterkommen in der European League ausgerechnet: Am Sonntag verlor der Doublésieger mit 30:33 gegen Pfadi Winterthur (CH). Das Spiel fand in Kassel statt. Da die Schweiz Luxemburg noch bis Montag als Corona-Risikogebiet einstuft, war ein Aufeinandertreffen mit Hin- und Rückspiel unmöglich.

Esch hat den Wettbewerbsmodus noch nicht konstant genug gefunden und leistete sich zu viele Fehler. Der Schweizer Gegner war während der 60 Minuten immer in Kontrolle des Geschehens. Und wenn Esch, das nie in Führung lag, einmal ran kam, legte Pfadi einen Gang zu.

Zu viele leichte Fehler

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, auch wenn Esch immer einem Rückstand hinterherlaufen musste. Krier war für das erste Tor des Luxemburger Doublésiegers zuständig. Esch tat sich jedoch schwer mit der Abwehr der Schweizer. Die leichten, unnötigen Abspielfehler häuften sich und der Gegner nutzte dies aus. Dazu kamen in den ersten 30 Minuten noch drei Zweiminutenstrafen und eine Phase von fünf Minuten ohne Escher Tor.

Winterthur zog zeitweise bis auf fünf Tore davon. Vor allem Petiot hielt Esch mit sieben Toren im Spiel. Pucnik gelang mit der Pausensirene das 13:16.

Esch kämpfte in der zweiten Halbzeit weiter, fand aber nie die richtigen Mittel gegen die soliden Schweizer, die nun in der zweiten Qualifikationsrunde antreten werden.

Bester Escher Schütze war Martin Petiot mit acht Treffern.

