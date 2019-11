Am letzten Spieltag der Handball-Hinrunde untermauerte Esch einmal mehr seine Ambitionen und ließ dem HBD beim 32:21-Erfolg keine Chance.

Handball: Esch überrennt Düdelingen

Sarah SCHOLTES Am letzten Spieltag der Handball-Hinrunde untermauerte Esch einmal mehr seine Ambitionen und ließ dem HBD beim 32:21-Erfolg keine Chance.

Der letzte Hinrunden-Spieltag in der Axa League hielt, was er versprach. Esch bestätigte seine aktuelle Stärke, derweil Käerjeng mit einem Sieg gegen Tabellenleader Red Boys ein Lebenszeichen von sich gab.

Das Duell zwischen dem HB Esch und Düdelingen war in der ersten Hälfte äußerst kampfbetont, allerdings übernahmen die Hausherren früh das Kommando und lagen zur Pause bereits mit 15:10 in Front. Das Team von Coach Nikola Malesevic versuchte die drohende Niederlage zwar mit allen Mitteln abzuwenden, konnte gegen die Durchschlagskraft der Escher aber im zweiten Abschnitt nur wenig ausrichten. Trainer André Gulbicki konnte munter durchwechseln und freute sich am Ende über einen verdienten 32:21-Sieg seiner Mannschaft: "Wir haben heute Charakter bewiesen und dank unserer Torhüter früh die Führung übernommen."

Erste Punkte für Schifflingen

Die Red Boys konnten die Hinrunde nicht mit einer weißen Weste abschließen. Käerjeng, das in den vorigen Saisonspielen bei drei Siegen ebenso viele Niederlagen einstecken musste, zeigte eine angemessene Reaktion. Obwohl die Schützlinge von Coach Sylvain Brosse in der Anfangsphase zeitweise fünf Treffer Vorsprung hatten, ließen Radojevic und Co. den Kopf nicht hängen und führten in der zweiten Hälfte die Wende herbei (32:29). In der Tabelle bleiben die Red Boys dennoch aufgrund der besseren Tordifferenz vor Esch.

Über die ersten Zähler der Saison durfte sich Schifflingen freuen. Das bisherige Tabellenschlusslicht zeigte gegen Petingen eine ordentliche Vorstellung und entführte zwei Punkte.

Berchem führte im Auswärtsduell mit Diekirch bereits zur Pause mit 14:9 und ließ anschließend nichts mehr anbrennen. 27:20 hieß am Ende das Resultat zu Gunsten der Gäste.