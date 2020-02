Der HB Esch schließt die Normalrunde im Handball als Tabellenführer ab. In Düdelingen spielt der Meister am Ende jedoch mit dem Feuer.

Handball: Esch spielt mit dem Feuer

Marc SCARPELLINI

Der HB Esch geht mit den besten Aussichten in die Titelgruppe. Durch einen knappen 29:28-Erfolg beim HB Düdelingen hat Esch die Spitzenposition wieder von den Red Boys übernommen. Damit geht der Meister mit einem Vorsprung von einem Zähler in die entscheidende Meisterschaftsphase.

In Düdelingen sah es lange Zeit nach einem deutlichen und souveränen Erfolg des HB Esch aus. Die Gäste gaben von Beginn an den Ton an und der HBD hatte dem schnellen Spiel seines Gegners nichts entgegenzusetzen. Immer wieder kam Esch dadurch zu leichten Treffern, sodass der Vorsprung in der ersten Hälfte bereits maximal fünf Einheiten betrug.

Düdelingen gibt nicht auf

Auch im zweiten Abschnitt schien absolut nichts auf eine spannende Schlussphase zu deuten. Zu souverän trat Esch auf und lag nach 45 Minuten sogar mit acht Toren in Führung (26:18). Doch dann folgte plötzlich die Düdelinger Aufholjagd. Während Esch die leichten Treffer im Angriff fehlten, gewann der HBD durch seine gute Deckungsarbeit immer mehr an Selbstvertrauen.

So kämpfte sich Düdelingen Tor um Tor heran und brachte die Gäste ernsthaft in Bedrängnis. In der 58.' und in letzten Spielminute betrug der Rückstand nur noch einen Treffer und die Düdelinger besaßen eine letzte Möglichkeit noch den Ausgleich zu erzielen, konnten den finalen Angriff aber nicht erfolgreich abschließen.

In den übrigen Partien des letzten Spieltages setzte sich Berchem sehr souverän mit 36:15 gegen Diekirch durch und Schifflingen behielt mit 30:26 gegen Petingen die Oberhand.