(LuS). Am zweiten Spieltag in der Handball-Liga stand die Partie des Meisters aus Esch gegen Käerjeng im Fokus. In einem hochklassigen Spitzenspiel, bei dem der HB Esch nach 30` bereits wie der sichere Sieger aussah und 20:13 in Führung lag, wurde es im zweiten Durchgang noch einmal eng, ja sogar dramatisch.



Der Meister und Pokalsieger lag bereits mit acht Toren im Vorteil, verpasste es aber, im zweiten Abschnitt die Partie frühzeitig zu entscheiden. Käerjeng agierte dann mit grossem Kampfgeist und kam in der 58.` zum 30:30-Ausgleich. Ein Heber von Scholten auf Rechtsaussen brachte eineinhalb Minuten vor dem Ende einer hochklassigen und jederzeit spannenden Partie den Escher Sieg in trockene Tücher. Eschs kurzfristiger Neuzugang Cherouveim führte sich mit fünf Toren extrem gut ein.



„Es war mein erstes Spiel für Esch – jetzt bin ich froh, dass alles so gut geklappt hat und wir das Spiel gewonnen haben“, entschied Esch mit dem gross gewachsenen Rückraumspieler Cherouveim das Duell der Griechen knapp für sich.

In den anderen Partien gab es erwartungsgemäss Siege für die Favoriten. Berchem setzte sich in Petingen mit 39:20 durch, wobei Tsatso mit neun Treffern erfolgreichster Torschütze war. Für Petingen traf Cakaj siebenmal. Zur Halbzeit führten die Roeserbanner mit 15:11.

Auch die Red Boys kamen zuhause gegen Aussenseiter Schifflingen zu einem standesgemässen 33:24-Erfolg. Für den Meister des Jahres 2016 traf überraschend Podvrsic achtmal ins Netz, während bei den Gästen Belligat sechs Tore warf. Im ersten Spiel des Abends sicherte sich der HBD gegen Diekirch erwartungsgemäss die Siegpunkte. Beim 32:19-Sieg geriet das Team von Nikola Malesevic nie in Gefahr und führte bereits nach 30` 19:9.