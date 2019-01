Handball: Erster Test bestanden

Im ersten von zwei Freundschaftsspielen gab es einen souveränen Sieg für Luxemburg mit 32:25 gegen die USA.

In einer Woche bestreitet Luxemburgs Handballnationalteam das erste Spiel der EM-Qualifikation in der Coque gegen Irland. Den Feinschliff holt sich die FLH-Mannschaft in zwei Testspielen gegen die USA. Am Freitagabend setzte sich Luxemburg im ersten Vergleich in Düdelingen mit 32:25 gegen die Gäste durch. Bester Torschütze bei den Luxemburgern war Tommy Wirtz mit acht Treffern.

Am Samstagabend spielen beide Nationen dann in Bettemburg (18.00 Uhr).



Auslosung des Final Four



Am Rande des Testspiels wurde am Freitagabend die Auslosung des Final Four vorgenommen ...