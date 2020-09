In der Axa League der Männer gab es am Samstagabend in den Topspielen Erfolge für Düdelingen und Red Boys.

Handball: Erster Sieg für Düdelingen

David THINNES In der Axa League der Männer gab es am Samstagabend in den Topspielen Erfolge für Düdelingen und Red Boys.

Rekordmeister Düdelingen hatte am dritten Spieltag noch auf seinen ersten Saisonsieg in der Axa League der Männer gewartet: Diesen Erfolg holte der HBD am Samstagabend mit einem Heimspielsieg gegen Berchem.

Düdelingen musste lange um diesen Sieg bangen, der eigentlich zehn Minuten vor Schluss bereits klar zu sein schien. Mit sechs Toren führte der Gastgeber, aber Berchem fand noch einmal den Anschluss. Doch der HBD behielt die Nerven und Berchem verpasste die Ausgleichschance durch einen vergebenen Siebenmeter. 32:30 setzte sich Düdelingen durch. Die Roeserbänner verloren damit zum ersten Mal in dieser Saison.

Alex Diedenhofen und Mersch gewinnen ein wichtiges Spiel in Petingen (Sven Manderscheid, l.). Foto: Christian Kemp

Ein intensives Spiel sahen die zahlreichen Zuschauer in Niederkerschen. Die Gäste aus Differdingen waren das spielbestimmende Team, konnten sich aber nie entscheidend absetzen. Etwa ab der 50.' war Differdingen dann nicht mehr aufzuhalten und Käerjeng fand keine Mittel mehr. Am Ende stand es 32:27, womit die erste Käerjenger Niederlage feststand. Bester Schütze war Damir Batinovic mit elf Treffern. Die Red Boys führen die Tabelle nun an.

Doublésieger Esch hatte keine Mühe beim 36:25 in Diekirch. Aufsteiger Standard setzt sich im Duell mit Schifflingen mit 27:23 durch. Für den zweiten Aufsteiger gab es einen wichtigen Sieg: 28:25 setzte sich das Team von Trainer Ricky Bentz in Petingen durch.

Die Tabelle ist aber weiterhin wegen Spielverlegungen noch unkomplett. Am Samstagabend konnten zum ersten Mal in dieser Saison alle fünf Begegnungen stattfinden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.