Handball: Entscheidung um Europa vertagt

Der Kampf um den Europapokal bleibt in der Axa League spannend bis zum Schluss. Käerjeng, Düdelingen und Berchem wollen sich ihr Ticket sichern.

(ms) - Am vorletzten Spieltag ist im Handball noch keine Entscheidung um die internationalen Plätze gefallen. Durch die Niederlage der Red Boys in Esch und dem Sieg von Berchem in Düdelingen sind die drei Kandidaten nur durch einen Punkt getrennt.

Die Red Boys haben in Esch die Chance verpasst, sich vorzeitig für den Challenge-Cup zu qualifizieren. Arg dezimiert boten die Differdinger zwar energische Gegenwehr, mussten sich am Ende dennoch mit 30:32 geschlagen geben. Damit haben die Red Boys ihren ersten Joker verspielt und müssen nun am kommenden Wochenende gegen Düdelingen gewinnen, um europäisch vertreten zu sein.

Der HBD bot gegen Berchem lange Paroli und lag zur Pause sogar knapp in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste jedoch die besseren Nerven und setzten sich am Ende mit 30:28 durch. Da das Team aus dem Roeserbann mit Diekirch am letzten Spieltag den leichtesten Gegner hat, sind die Chancen auf den Challenge-Cup plötzlich wieder gut, auch wenn man es weiterhin nicht in der eigenen Hand hat.

Den zweiten Rang hat Käerjeng übernommen. Der Meister der vergangenen Saison setzte sich problemlos mit 36:27 gegen Diekirch durch und kann etwas durchatmen. Im letzten Spiel muss Käerjeng allerdings nach Esch reisen.