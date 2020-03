Düdelingen gewinnt das Duell der Verfolger in der Axa League: Das Team setzt sich mit 26:24 in Berchem durch.

Handball: Düdelingen startet mit Sieg

David THINNES Düdelingen gewinnt das Duell der Verfolger in der Axa League: Das Team setzt sich mit 26:24 in Berchem durch.

In Crauthem trafen am Samstagabend Berchem und Düdelingen aufeinander. Beide Teams sind mit neun Punkten in die Titelgruppe gestartet und sind dem Leaderduo Esch und Red Boys auf den Fersen. Düdelingen holt mit 26:24 den wichtigen Sieg im Kampf um Platz drei in Berchem.

In der Normalrunde hatten beide Teams ihre jeweiligen Heimspiele gewonnen. Es war eine zerfahrene erste Halbzeit mit vielen indivduellen Fehlern. Düdelingen gehörtn die ersten zehn Minuten (5:3). Doch dann fand Berchem seinen Rhythmus und zog auf 9:5 davon. Dem HBD gelang zehn Minuten kein Tor. Doch das Team von Coach Nikola Malesevic kam Tore von Armin Zekan und Toms Lielais wieder ran. Beide Teams gingen mit einem 11:11 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit war es ein schwer verdauliches Handballspiel. Düdelingen war aber die stabilere Mannschaft. Berchem schaffte es aber durch viel Einsatz dran zu bleiben. Aber die Roeserbänner ließen zu viele gute Chancen liegen und mussten so die Niederlage anerkennen.

Esch souverän gegen Diekirch

Am Samstag hatte dann der frischgebackene Pokalsieger Esch keine Mühe mit Diekirch: 36:20 setzte sich der Doublégewinner durch.

Am Sonntag empfängt Differdingen dann von 17 Uhr an Käerjeng.