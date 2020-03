Das Pokal-Endspiel der Handballfrauen war bis zum Schluss spannend. Am Ende setzte sich Diekirch knapp gegen Düdelingen durch.

Handball: Diekircher Frauen triumphieren im Pokalfinale

Lutz SCHINKÖTH Das Pokal-Endspiel der Handballfrauen war bis zum Schluss spannend. Am Ende setzte sich Diekirch knapp gegen Düdelingen durch.

Der neue Pokalsieger im Frauenhandball heißt CHEV Diekirch. Und das nach einem spannenden, ja fast schon dramatischen Finale. Am Ende freuten sich die Diekircher Frauen in der Coque in Kirchberg über einen knappen 31:29-Erfolg gegen den HB Düdelingen. Wenige Sekunden vor Schluss hätte der HBD den Ausgleich erzielen können.

"Nachdem wir in den vergangenen Jahren so oft im Halbfinale und Finale verloren haben, ist es jetzt umso schöner, diesen Erfolg zu feiern", so Anne Steuer.

Kim Wirtz und die Düdelingerinnen waren enttäuscht: "Es ist extrem ärgerlich, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so aggressiv verteidigt haben. Die Rote Karte für Dea Dautaj fand ich überzogen. Das hat uns das Genick gebrochen. Es sollte einfach nicht sein.“



