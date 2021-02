Am Samstag wurden die ersten Pokal-Viertelfinalspiele im Handball ausgetragen. Die Hälfte der Halbfinalisten wurde ermittelt.

Handball: Die ersten Pokal-Halbfinalisten stehen fest

Kevin ZENDER

Der Trainer des HB Düdelingen, Nikola Malesevic, hatte vor dem Pokal-Viertelfinale erklärt, seine Mannschaft wolle die Red Boys ärgern. Das gelang den Düdelingern jedoch nicht, denn die Differdinger zogen dank eines 30:27-Erfolgs ins Halbfinale ein.

Nachdem Aldin Zekan und Co. in der 48.' bereits mit 28:20 in Führung gelegen hatten, machten sie es in der Schlussphase noch mal spannend. Düdelingen kam bis auf 27:29 heran, zu mehr sollte es jedoch für den HBD nicht mehr reichen.

Neben den Red Boys sicherte sich auch Käerjeng das Halbfinalticket. Die Käerjenger schalteten Standard in der Runde der letzten Acht mit 32:23 aus.

In den weiteren Viertelfinalspielen stehen sich am Sonntag ab 16 Uhr Berchem und Mersch sowie am Dienstag ab 20.30 Uhr Esch und Schifflingen gegenüber.

Bei den Frauen stehen Diekirch und Düdelingen im Halbfinale. Diekirch setzte sich in einem packendenden Spiel mit 27:26 gegen die Red Boys durch, während Düdelingen gegen Esch nichts anbrennen ließ (27:13).

Am Sonntag treffen noch Käerjeng und Museldall (17 Uhr) sowie Mersch und Redingen (18 Uhr) aufeinander.

Merschs Handballer erreichen Titelgruppe Die Handballmänner aus Mersch haben das Nachholspiel gegen Schifflingen für sich entschieden und somit ihre zweite Chance mit Blick auf die Titelgruppe genutzt.





