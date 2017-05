(ms) - Am vorletzten Spieltag in der Sales-Lentz League ist noch keine Entscheidung im Kampf um die europäischen Plätze gefallen. Durch eine 25:28-Niederlage gegen Berchem hat es der HBD verpasst, sich vorzeitig zu qualifizieren.



Während es in der ersten Hälfte noch gut für Düdelingen aussah, konnte man nach der Pause nicht mehr an die Leistung anknüpfen. Berchem behielt die Ruhe und die Nerven und schaffte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit die Wende. Am Ende wurde es zwar nochmals kurzzeitig knapp, Berchem ließ sich den Sieg aber nicht mehr entreißen.



Die Red Boys und der HB Käerjeng wurden durch die Düdelinger Niederlage die Nutznießer des neunten Spieltags in der Titelgruppe. Die Differdinger setzten sich mit 35:30 gegen Petingen durch, während die Käerjenger dem Meister aus Esch beim 34:24-Sieg nicht den Hauch einer Chance ließen.