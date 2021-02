Bei Luxemburger Handballspielen wird niemand auflaufen, der nicht am vorherigen Tag negativ getestet wurde. Die Fußballclubs entscheiden am Mittwochabend.

Handball: Corona-Tests sind obligatorisch

Daniel WAMPACH Bei Luxemburger Handballspielen wird niemand auflaufen, der nicht am vorherigen Tag negativ getestet wurde. Die Fußballclubs entscheiden am Mittwochabend.

Der Handballverband und die Vereine waren schnell einer Meinung: Man will das Angebot des Sportministeriums nutzen, vor den Spielen Schnelltests bei den Sportlern durchzuführen.

„Wir haben die Aufgabe, für die Sicherheit unserer Spieler/innen zu sorgen. Das soll ein Zeichen der Solidarität sein und wir wollen unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht werden“, erklärte FLH-Vizepräsident Thierry Wagner dem „Luxemburger Wort“. „Es ist eine Aufgabe des Sports, die Gesundheit zu fördern, und das wollen wir demonstrieren.“

Die Axa League startet nach der coronabedingten Pause von zwei Monaten an diesem Wochenende mit zwei Nachholspielen. Am Tag vor einem Spiel ist ein Schnelltest für jede Mannschaft obligatorisch – darauf haben sich die Vereine mit dem Verband geeinigt.

Verband übernimmt Schiedsrichterkosten

„Wir wollen verhindern, dass einer den anderen mit dem Corona-Virus ansteckt. So können infektiöse Personen isoliert und das Risiko minimiert werden. Die Spieler sind zum Großteil Amateure, nur ein paar gelten als Profis. Aber alle haben Familie und Arbeitskollegen. Spielen ohne zu testen ist in unseren Augen nicht der richtige Weg“, so Wagner.

Der Verband kommt den Clubs entgegen und übernimmt die Bezahlung der Schiedsrichter, um so die Mehrkosten für die Tests auszugleichen.

Die Fußballvereine werden ihre Entscheidung am Mittwochabend treffen, wenn die Clubs der LFL zusammen über das Thema diskutieren. Der Verband FLF wird niemanden dazu zwingen, Tests durchzuführen.

„Wir haben dafür keine rechtliche Basis“, erklärte FLF-Generalsekretär Joël Wolff am Dienstag. Der Verband hätte ohnehin nicht die logistischen Möglichkeiten, diese Schnelltests für die 30 betroffenen Teams zu organisieren. „Wir lassen die Vereine entscheiden und hoffen, dass sie an der Kampagne teilnehmen.“

