Handball: Bettemburg steigt auf

Bob HEMMEN Der HB Bettemburg hat eine Entscheidung getroffen: In der kommenden Saison tritt das Frauenteam in der Axa League an.

Die Frauenmannschaft des HB Bettemburg spielt in der nächsten Saison in der Axa League. Das gab der Club am Dienstag bekannt.

Nach dem vorzeitigen Saisonabbruch hatte der Verein das Recht, ins Oberhaus aufzusteigen. Aufgrund der großen Leistungsunterschiede zwischen den Ligen wollten der Vorstand und die Mannschaft allerdings zunächst über das weitere Vorgehen beraten. Nun traf der Verein die Entscheidung, die Herausforderung anzunehmen.

"Auch wenn sich die Spielerinnen und der Trainerstab bewusst sind, dass es in der Axa League schwierig wird, wollen sie vor dieser Herausforderung nicht zurückschrecken. Die Frauen sehen diese Möglichkeit als große Chance, um sich weiterzuentwickeln", heißt es.

